Barretos e XV empatam pela Série A-3 Fechando a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, Barretos e XV de Piracicaba empataram, em 2 a 2, neste sábado à noite, em Barretos. Melhor para os piracicabanos, que são vice-líderes do Grupo 1, com quatro pontos. O Barretos che gou aos dois pontos e continuam sem vencer. Confira os resultados: Ferroviária 1 x 0 SEV, Palmeiras B 2 x 1 ECO, São Vicente 3 x 3 Itararé, Grêmio Barueri 4 x 0 Taboão da Serra, São José 1 x 0 Primavera, Jaboticabal 1 x 1 Independente, Rio Claro 1 x 3 XV de Jaú e Barretos 2 x 2 XV de Piracicaba. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 6 pontos; 2) XV de Piracicaba 4; 3) Monte Azul e Ferroviária 3; 5) Independente e Barretos 2; 6) Jaboticabal 1; 8) Rio Claro e SEV. Grupo 2 - 1) Palmeiras 6 pontos; 2) São Vicente, Itararé e São José 4; 5) Grêmio Barueri 3; 6) ECO 1; 7) Ecus, Primavera, Mauaense e Taboão da Serra 0.