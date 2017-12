Barretos fica com a última vaga na A3 A primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 foi encerrada neste sábado. A rodada serviu para determinar o último classificado para a próxima fase da competição. O Barretos, mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Sertãozinho, garantiu a vaga, pois o XV de Jaú foi derrotado, em São Carlos, por 2 a 0 para o Grêmio Sãocarlense. Na segunda fase os oito times estarão divididos em dois grupos de quatro. Eles se enfrentam entre si em dois turnos e apenas os dois primeiros passam à terceira fase para disputar o quadrangular final. Os novos grupos ficaram assim: Grupo 3 - Sertãozinho, Guaratinguetá, Primavera e Barretos. Grupo 4 - XV de Piracicaba, Mirassol, Noroeste e ECO-Osasco. Ainda no Grupo 1, o Noroeste foi surpreendido pelo Jaboticabal, fora de casa, por 2 a 1. O time de Bauru terminou a primeira fase em terceiro, com 23 pontos. O Mirassol também foi derrotado, mas em casa, acabando na segunda posição, com 28. Perdeu para o Internacional de Bebedouro por 1 a 0, que permaneceu no sétimo lugar, com 13 pontos. No Grupo 2, XV de Piracicaba e Independente empataram por 1 a 1, em Piracicaba. O XV foi o líder, com 25 pontos, enquanto o clube limeirense terminou no quinto lugar, com 16. No jogo dos classificados, o Guaratinguetá bateu o ECO-Osasco por 3 a 1 no Vale do Paraíba e foi o segundo, com 24 pontos. O time da Grande São Paulo terminou em quarto, com 19. Palmeiras B e Primavera empataram por 1 a 1. O clube paulistano foi o sétimo, com 15 pontos. O Primavera classificou-se em terceiro, com 20. O Rio Claro, lanterna com 14 pontos, goleou o Mauaense, por 5 a 2, que terminou em sexto, com 15. Confira os resultados: Sãocarlense 2 x 0 XV de Jaú; Jaboticabal 2 x 1 Noroeste; Sertãozinho 2 x 0 Barretos; Mirassol 0 x 1 Inter de Bebedouro; Mauaense 2 x 5 Rio Claro; XV de Piracicaba 1 x 1 Independente; Palmeiras B 1 x 1 Primavera e Guaratinguetá 3 x 1 ECO-Osasco. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 34 pontos; 2) Mirassol 28; 3) Noroeste 23; 4) Barretos 19; 5) XV de Jaú 17; 6) Jaboticabal 15; 7) Inter de Bebedouro 13; 8) Sãocarlense 8. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba 25 pontos; 2) Guaratinguetá 24; 3) Primavera 20; 4) ECO-Osasco 19 pontos; 5) Independente 16; 6) Mauaense e Palmeiras B 15; 8) Rio Claro 14.