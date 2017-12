Barretos perde no encerramento da B1 Quatro jogos fecharam na tarde deste domingo o Campeonato Paulista da Série B-1. Os dois clubes que conseguiram o acesso à A3 foram Osasco e Sertãozinho. Numa das partidas, o Barretos foi derrotado pelo Batatais por 2 a 0 e perdeu a quarta colocação para a Ferroviária. Em Rio Claro, o Velo Clube empatou com o Lemense em 1 a 1. Na decisão do ponto extra, o time de Leme venceu os pênaltis por 3 a 2. Em São Paulo, o Guapira derrotou o XV de Caraguá por 3 a 1. A vitória fez o time da Grande São Paulo encerrar a B-1 com 37 pontos, na 9ª posição. O Palestra ganhou do Tupã por 3 a 1 e chegou aos 39 pontos, em 8º lugar. Já o Tupã foi o antepenúltimo colocado, com 29 pontos. Na manhã deste domingo, o Osasco confirmou o título do campeonato, ao ganhar da Ferroviária por 3 a 2, em jogo disputado em Araraquara. O time terminou brilhantemente a Série B-1, somando 63 pontos. Quem também pôde fazer a festa, logo pela manhã, foi o Sertãozinho, que goleou o Guarulhos por 7 a 0, assegurando a segunda vaga para a Série A-3 do próximo ano. Confira os resultados: Sertãozinho 7 x 0 Guarulhos; Ferroviária 2 x 3 Osasco; Guapira 3 x 1 XV de Caraguá; Batatais 2 x 0 Barretos; Velo Clube 1 (2) x (3)1 Lemense; Palestra 3 x 1 Tupã. Classificação: 1) Osasco - 63 2) Sertãozinho - 60 3) Palmeiras B - 58 4) Ferroviária - 50 5) Barretos - 47 6) Velo Clube - 44 7) Batatais - 40 8) Palestra - 39 9) Guapira - 37 10) Fernandópolis - 36 11) XV de Caraguá - 34 12) Lemense - 30 13) Tupã e Mauaense - 29 15) Guarulhos - 18