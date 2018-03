Barretos pode garantir vaga na Série A3 A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, com a partida isolada entre Barretos e Sãocarlense, às 19 horas, na cidade de Barretos. O time dirigido pelo técnico Roberto Fonseca precisa da vitória para garantir a classificação à próxima fase no Grupo 1. O clube soma 18 pontos e está na quarta posição. No Grupo 1, já estão definidos três classificados: Sertãozinho, Mirassol e Noroeste. No Grupo 2, estão garantidos, por enquanto, XV de Piracicaba e Guaratinguetá. Restam, portanto, duas vagas. O time de São Carlos está em situação bem mais dramática que o rival do final de semana. Só a vitória serve para escapar do rebaixamento para a Série B1 de 2005. Além de vencer neste sábado, o Sãocarlense ainda precisa ganhar na última rodada o XV de Jaú . E não basta triunfar nos seus dois últimos jogos: tem de torcer por dois tropeços do Inter de Bebedouro para se manter na Série A3. A 13ª rodada será complementada domingo, com mais sete jogos. Confira a rodada: Sábado - 19 horas - Barretos x Sãocarlense; Domingo - 10 horas - Noroeste x Mirassol (Rede Vida ao vivo); 11 horas - Inter de Bebedouro x Sertãozinho; Primavera x Mauaense; Independente x Guaratinguetá; ECO x Palmeiras-B; Rio Claro x XV de Piracicaba; 16 horas - XV de Jaú x Jaboticabal.