Barretos vence Matonense e é campeão O Barretos conquistou o troféu Menezis Balbo, nesta terça-feira em Matão, ao surpreender a Matonense, por 2 a 0, no Estádio Hudson Buck Ferreira. A competição amistosa serviu como preparativo para a Copa Interior, que será disputada em junho. Comercial e Sertãozinho também participaram do quadrangular. Jogando em casa, a Matonense era apontada como favorita mesmo porque realizou a melhor campanha na fase de classificação. Mas encontrou um adversário bem armado, fechado na defesa e perigoso nos contra-ataques. O jogo foi nervoso e teve três expulsões ainda no primeiro tempo - Everton (Barretos), Berg e Beola (Matonense). O Barretos abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo, com um pênalti cobrado pelo zagueiro Amaral. O segundo gol saiu aos 11 minutos da etapa final, com o lateral Odair.