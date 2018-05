Barrios se recupera de inflamação e pode reforçar o Palmeiras

O atacante Lucas Barrios pode ser a novidade do Palmeiras para a partida contra o São Bento, quinta-feira, no estádio do Pacaembu. O paraguaio se recuperou de uma inflamação na região lombar e treinou normalmente nesta segunda-feira, em atividade realizada na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa.

O elenco palmeirense se reapresentou na tarde desta segunda-feira. Os titulares da partida contra o Botafogo, domingo passado, fizeram apenas trabalhos regenerativos na sala de musculação enquanto o restante do elenco foi para o gramado e fizeram um treino de toque de bola, passe e marcação.

Barrios fez um treinamento de movimentações físicas e nesta terça-feira passará por mais testes para saber se realmente não está mais sentindo dores. Enquanto isso, o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier fizeram tratamento médico na academia e continuam a recuperação física. A previsão é que ambos voltem ao time a partir da segunda semana de fevereiro.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta terça-feira e o técnico Marcelo Oliveira começa a definir o time para encarar o São Bento, quinta-feira, às 21h, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo não será no Allianz Parque porque o gramado passa por reformas.