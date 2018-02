Barthez anuncia retirada para 2006 Goleiro da seleção da França, campeã mundial da Copa de 98, Fabien Barthez anunciou nesta quinta-feira que vai se retirar do futebol no próximo ano. ?Tenho 33 anos. Não há muitas razões para seguir?, disse durante entrevista coletiva da equipe nacional que se prepara para enfrentar a Suíça e Israel pelas Eliminatórias Européias ao Mundial de 2006. Barthez já vestiu a camisa da seleção francesa 73 vezes, desde que estreou na Austrália em maio de 1994. Começou sua carreira no Toulouse, passou pelo Olympique de Marseille, Milan, Monaco e Manchester United.