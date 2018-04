Barthez é forte candidato a ganhar a Bola de Chumbo

O ex-goleiro da seleção francesa Fabien Barthez figura entre os candidatos ao prêmio 'Bola de Chumbo 2007' - uma sátira da revista Les Cahiers du football à tradicional Bola de Ouro, oferecida pela France Football - como um dos piores jogadores do ano. Considerado o "troféu de menos prestígio do futebol europeu" a Bola de Chumbo tem no goleiro do Nantes o seu candidato favorito devido as muitas falhas de Barthez no Campeonato Francês. Barthez, que voltou ao futebol após anunciar aposentadoria em dezembro de 2006, jogou no Nantes até abril de 2007, quando brigou com torcedores do clube devido suas seguidas falhas.