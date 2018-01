Barthez eleito melhor goleiro do mundo O goleiro do Manchester United e da seleção francesa de futebol, Fabian Barthez, foi eleito o melhor do mundo na posição em 2000, segundo pesquisa realizada pela Federação Internacional de História do Futebol (IFFHS). De acordo com a pesquisa, o goleiro Olivier Kahn (Bayern Munique) é o segundo. O italiano Francesco Toldo (Fiorentina) é o terceiro e o paraguaio José Luis Chilavert (Estrasburgo, França) o quarto. Em quinto lugar na pesquisa, aparece o espanhol Iker Casillas (Real Madri).