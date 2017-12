Barthez falha e Arsenal vence clássico Graças a duas falhas do goleiro Fabien Barthez (campeão mundial pela França), o Arsenal venceu neste domingo o clássico contra o Manchester por 3 a 1 pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória deixou o time na terceira posição, com 23 pontos. O Liverpool lidera com 26. A dez minutos do final do jogo, quando a partida estava empatada por 1 a 1, o goleiro francês vacilou e ?entregou? a bola nos pés de seu conterrâneo Thierry Henry e cinco minutos depois, nova falha. Dessa vez, Barthez saiu mal e novamente Henry não perdoou. Nos demais jogos do dia, o Liverpool garantiu a liderança do torneio após vencer o Sunderland por 1 a 0, com gol de Emile Heskey, o Leeds empatou por 1 a 1 diante do Aston Villa e o Middlesbrough empatou sem gols contra o Ipswich. No sábado jogaram Bolton 0 x 0 Fulham, Newcastle 1 x 0 Derby, Leicester 0 x 0 Everton, Chelsea 0 x 0 Blackburn, Southampton 1 x 0 Charlton e West Ham 0 x 1 Tottenham.