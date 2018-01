Barthez falha e La Coruña vence Duas falhas grotestas do goleiro campeão Mundial e da Europa pela seleção francesa, Fabien Barthez, decretaram nesta quarta-feira a derrota por 3 a 2 e a perda da liderança do Grupo G ao Manchester United, para o Deportivo La Coruña, na Copa dos Campeões, em rodada que garantiu vaga a mais uma equipe. O público de 65.585 pessoas do Estádio Old Tradford contagiou a equipe do Manchester que começou o duelo diante do Deportivo - desfalcado de sua estrela Djalminha - com tudo. Logo aos 7 minutos, após grande jogada do galês Ryan Giggs, que enfileirou a defesa espanhola, Van Nistelrooy, abriu o placar. Depois de um início contagiador da equipe inglesa, entra em cena Fabien Barthez. Aos 37 minutos, o goleiro atrapalha-se com os zagueiros e deixa a bola de bandeja para Sergio empatar. Um minuto depois, nova falha. Após cruzamento da direita, Barthez não sai do gol e Tristán, de cabeça, vira o marcador. Nem teve tempo para comemorar e os espanhóis cedem a igualdade. Após bela troca de passes, desde sua área, o Manchester chega ao gol, com Nistelrooy. Na segunda etapa, Barthez ?colabora? novamente. Não corta recuo do zagueiro e Tristán garante a vitória por 3 a 2 e a liderança ao Deportivo, que chega aos 8 pontos, dois a mais que os ingleses. Na Holanda, o Sparta Praga não tomou conhecimento do Feyenoord, venceu por 2 a 0 e, assim como o Real Madrid, garantiu vaga nas oitavas-de-final. Rodada - Os brasileiros marcaram presença na rodada. Em Munique, Élber contribuiu com 2 gols na goleada do Bayer sobre o Spartak, por 5 a 1 e em Portugal, Clayton fez outros dois no triunfo do Porto por 3 a 0 sobre Celtic. Apareceram também de forma negativa. Giovanni foi expulso na vitória de sua equipe, o Olympiakos, sobre o Lille, por 2 a 1. Outros resultados desta quarta-feira: Barcelona 2 x 1 Bayer Leverkusen; Juventus 1 x 0 Rosenborg; e Lyon 3 x 1 Fenenrbahce.