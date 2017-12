Barthez pode anunciar manteiga Fabien Barthez engoliu dois "frangos", no clássico em que o Manchester United perdeu para o Arsenal por 3 a 1, no fim de semana, pelo Campeonato Inglês. Um mês atrás, havia feito mais duas confusões semelhantes, em jogo contra o La Coruña, pela Copa dos Campeões da Europa. As trapalhadas do goleiro francês campeão do mundo provocaram críticas da imprensa e da torcida, mas podem render-lhe contrato de publicidade. A rede de supermercados Tesco convidou Barthez para anunciar sua marca de manteiga. A oferta soa estranha para os brasileiros, mas faz sentido para os ingleses. Na Grã-Bretanha quando o goleiro não consegue segurar bolas facilmente defensáveis, costuma dizer que tem "mãos de manteiga". Segundo Simon Soffe, diretor de marketing da empresa, o atleta e seu produto têm semelhanças. "Ele é rico, sorridente e se expressa bem, qualidades que condizem com nossa manteiga", comparou. "Barthez pode ter desagradado ao técnico Ferguson, mas tem chance de ganhar um dinheiro extra." O jogador anda calado. Além das falhas, ainda corre risco de ser suspenso pela federação inglesa de futebol por ter feito gestos obscenos para a torcida do Arsenal. "Ele não deve ligar para isso, porque é o melhor goleiro do mundo", elogiou Desailly, seu companheiro de seleção e que defende o Chelsea.