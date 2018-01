Barthez será o jogador francês com mais jogos em Copas Participando da sua terceira Copa do Mundo, o goleiro Fabien Barthez será o jogador francês com mais partidas disputadas em Mundiais ao entrar em campo na semifinal da próxima quarta-feira contra Portugal, em Munique. Ele vai completar 15 partidas com a camisa dos "Bleus". O camisa 16 da seleção francesa disputou sete confrontos em 1998 (França), três em 2002 (Coréia do Sul e Japão) e os cinco até agora da edição deste ano. Contra o Brasil, ele igualou a marca do zagueiro Maxime Bossis, que entrou em campo nas Copas de 1978 (Argentina), 1982 (Espanha) e 1986 (México). Após cumprir suspensão de seis meses por cuspir num árbitro durante um amistoso do seu clube, o Olympique de Marselha, Barthez regressou ao posto de goleiro titular da França em meio a muita polêmica. Mesmo com o bom momento de Grégory Coupet, do Lyon, o técnico Raymond Domenech resolveu apostar em Barthez, titular no gol nas conquistas da Copa de 1998 e da Eurocopa de 2000 pela França. Barthez, no entanto, não é o jogador que mais defendeu a França em partidas oficiais. Ele já atuou pelos "Bleus" em 85 ocasiões, bem atrás do zagueiro Lilian Thuram, que soma 119 apresentações.