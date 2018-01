Barthez troca Manchester pelo Olympique O Olympique de Marselha anunciou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do goleiro francês Fabien Barthez, que estava no Manchester United. O titular da seleção da França ficará no seu novo clube até junho de 2004. Barthez não vinha jogando no Manchester. Sua última partida oficial foi em abril, pela Liga dos Campeões da Europa, e atualmente era o terceiro goleiro do clube inglês. Por isso, seu desejo de se transferir para o francês Olympique, onde poderá se preparar melhor para a disputa da Eurocopa, ano que vem, em Portugal.