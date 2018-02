Bartra deixa o Borussia Dortmund e volta à Espanha para defender o Betis

O defensor espanhol Marc Bartra teve a sua saída do Borussia Dortmund confirmada nesta quarta-feira pelo clube alemão e foi anunciado como novo reforço do Betis. Assim, o jogador voltará a jogador no futebol de seu país depois de trocar o Barcelona pela equipe da Alemanha em 2016.

Por meio de nota publicada em seu site, o clube de Sevilha anunciou que o atleta de 27 anos de idade assinou contrato para atuar pelo time até 2023. O Borussia, por sua vez, destacou em comunicado que fez uma "grande concessão" em relação ao preço do jogador para cedê-lo ao time espanhol.

Campeão da Copa da Alemanha na temporada 2016/2017, Bartra acabou ficando marcado por ter sido a principal vítima de um atentado contra um ônibus do Borussia Dortmund, em abril do ano passado, quando o veículo se encaminhava para o estádio do clube alemão visando a partida que o time faria contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

O ônibus foi atingido por explosivos que estilhaçaram vidros do ônibus e provocaram ferimentos em uma das mãos do zagueiro espanhol, que precisou passar por uma cirurgia. Um policial também se feriu no episódio, que provocou o adiamento daquela partida válida pela competição europeia. Bartra, que sofreu uma fratura no seu punho direito, ficou cerca de um mês sem poder atuar por causa do problema.

Na última segunda-feira, Bartra declarou em juízo contra o homem acusado de realizar o ataque ao ônibus do Borussia. Na ocasião, o defensor afirmou que chegou a temer pela perda de sua vida durante o episódio.

Marcado como vítima do atentado, o espanhol disputou 49 partidas oficiais pelo time de Dortmund e viu a concorrência por um lugar no setor defensivo da equipe se acirrar após a contratação do defensor suíço Manuel Akanji, ex-Basel.

E nesta terça, quando já foi oficialmente apresentado como reforço do Betis, ele comemorou a sua chegada ao time espanhol. "Venho com muita empolgação e fome. Volto ao Campeonato Espanhol como no primeiro dia em que estreei no Barça. Estou com esses mesmos desejos de poder estrear agora no Betis", ressaltou. "Venho com a experiência que ganhei ao estar na Alemanha por quase dois anos. Me deixa muito empolgado estar em um clube tão grande como o Betis. Estou feliz, é um dia especial", completou.