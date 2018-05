Barueri acerta com técnico Vinícius Eutrópio

De acordo com Walter Sanchez, presidente do Barueri, Eutrópio está negociando os últimos detalhes e será apresentado ainda nesta semana. O treinador deve assinar com o clube por um ano.

Auxiliar do Fluminense durante o início do Campeonato Brasileiro, o técnico assumiu o comando do clube carioca após Carlos Alberto Parreira ser demitido. Eutrópio também dirigiu o Ituano no Campeonato Paulista.

"É um nome que está dentro da nossa realidade e que a gente gosta de trabalhar. Vinicius trabalhou bastante tempo como auxiliar do Parreira e tem uma larga experiência", avaliou o presidente do clube.