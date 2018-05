Barueri acerta contratação do zagueiro Dênis

Este é o segundo reforço confirmado pelo Barueri só nesta semana. Antes dele, o presidente Marcos Antônio de Almeida anunciou o zagueiro Marcelinho, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Noroeste e assinou por um ano.

Agora, o objetivo do Barueri é reforçar a lateral-esquerda, o meio-de-campo e o ataque. Para a lateral, o preferido é Jefferson, que deve ter sua contratação oficializada após o encerramento do contrato com o Palmeiras.

No meio e no ataque, a situação é mais complicada. A diretoria trouxe os volantes Marcelo Oliveira, emprestado pelo Corinthians, e Marcos Assunção, que estava sem clube, mas ficou sem os titulares Ralf, Ewerton e Thiago Humberto.

No ataque, além de perder Fernandinho, o Barueri não manterá Val Baiano. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, o atacante ficou valorizado e tem proposta da Portuguesa, mas deve ir para o futebol europeu. Ucrânia e Turquia são os destinos mais prováveis.