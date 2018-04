Barueri altera a defesa para encarar o Corinthians

Os zagueiros André Luiz e Diego foram expulsos contra o Fluminense, no Maracanã, e por isso terão que cumprir suspensão automática. Leandro Castán, que retorna de suspensão, e Daniel Marques foram os escolhidos para formarem o trio defensivo com Xandão. Outra novidade é a volta de Everton ao meio de campo. Ele cumpriu suspensão e volta no lugar de João Vitor.

?A nossa orientação é no sentido de que precisamos ter muito cuidado na marcação e usar a velocidade no ataque. Além disso, é fundamental termos muita determinação, ainda mais diante do Corinthians, que é um time qualificado e guerreiro por natureza?, explicou Cerri, ainda sem saber de seu futuro no clube.

O goleiro Renê, um dos destaques na boa campanha do Barueri, estará completando 100 jogos com a camisa do clube. E promete fechar o gol.