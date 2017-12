Barueri anuncia W.O. na Série A3 do Campeonato Paulista

Uma das surpresas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Primavera vai estrear com vitória por 3 a 0 na Série A3 do Campeonato Paulista. Isso porque, nesta sexta-feira, dois dias antes do jogo, o Grêmio Barueri informou à equipe de Indaiatuba que não terá elenco para entrar em campo e que, por isso, vai dar W.O..

Antes ligado à prefeitura de Barueri, o clube, que chegou a alcançar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com o forte apoio que tinha da gestão municipal. Por isso, nos últimos anos, se afundou até chegar à terceira divisão estadual.

Para esta temporada, o Grêmio Barueri acertou com dois empresários, que montariam um time para jogar o estadual. Jaci Matinho de Oliveira e Mateus Soares dos Reis assumiram a responsabilidade pelo erro e, em comunicado, afirmaram que "não conseguiram cumprir as exigências para a realização da partida".

Rebaixado no Paulistão em 2011, dois anos depois de sua segunda e última aparição na Série A do Brasileirão (à época como Grêmio Prudente), o Grêmio Barueri caiu para a Série A3 em 2014. No ano passado, por pouco não foi delegado à quarta divisão. No Brasileiro, a equipe da Grande São Paulo ainda jogou a Série D em 2014.