Barueri arranca empate com o Mirassol pelo Paulistão

O resultado mantém os dois times em posições complicadas na classificação. O Mirassol segue na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos, na 17.ª colocação. O Barueri é o 15.º colocado, após três empates.

O jogo deste domingo foi bastante equilibrado, com os dois times se alternando no ataque. Os donos da casa da casa abriram o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com uma bela cabeçada do atacante Evando. O empate, contudo, não demorou a vir. Aos 34, o zagueiro Diego acertou a cabeça e deixou tudo igual.

O Mirassol chegou a esboçar uma pressão no segundo tempo e conseguiu retomar a dianteira no placar. Aos 20 minutos, o meia Éder driblou o marcador e chutou de fora da área para balançar as redes. O Barueri, no entanto, não se entregou e arrancou o empate com o atacante Tadeu, que desviou cruzamento de Éder, aos 42 minutos.

Na próxima quarta-feira, o Mirassol volta a campo para enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. O Barueri encara o Santos, no mesmo dia, na Vila Belmiro.

Ficha Técnica:

Mirassol 2 x 2 Barueri

Mirassol - Renê; Anderson Luiz, Amarildo, Bruno Perone e Anderson Paim; Diogo Orlando, Gérson, Alex Silva e Eder; Lins e Evando (Velicka). Técnico: Pintado.

Barueri - Márcio; Éder, Daniel Marques, Diego (João Vítor) e Jefferson (Marcelinho); Anderson (Wesley), Marcos Assunção, Marcelo Oliveira e Carlos Eduardo; Flavinho e Tadeu. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Gols - Evando, aos 19, e Diego, aos 34 minutos do primeiro tempo. Éder, aos 20, e Tadeu, aos 42 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Anderson Paim (Mirassol); Tadeu (Barueri).

Árbitro - Demetrius Pinto Candançan.

Renda - R$ 22.145,00.

Público - 1.511 pagantes.

Local - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).