Barueri confirma Marcos Assunção e mais 4 reforços No último dia para inscrições no Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, a diretoria do Barueri confirmou a contratação do volante Marcos Assunção. O jogador está de volta ao futebol brasileiro de forma oficial, mas já treinava com o elenco. Porém, não tinha sido confirmado.