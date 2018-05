Barueri confirma pré-temporada em Presidente Prudente A polêmica entre a diretoria do Barueri e a prefeitura da cidade continua a todo vapor. Nesta quarta-feira, o presidente do clube, Walter Sanchez, confirmou que o Barueri fará sua pré-temporada em Presidente Prudente, apontada como possível sede do time caso ele saia da cidade. No entanto, a mudança de sede está descartada por enquanto.