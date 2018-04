Barueri demite René Simões na reta final da Série B

René Simões tinha sido contratado para substituir Estevam Soares, que deixou o comando do Barueri após receber uma proposta do Ceará. A estreia dele aconteceu na vitória sobre a Ponte Preta, pela 24ª rodada, no dia 16 de setembro. Desde então, foram realizadas mais 12 partidas, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

"Nós tínhamos um acordo até dezembro, mas a decisão foi exclusivamente do presidente (Domingos Britto)", revelou René Simões, ao comentar sobre a sua demissão. Junto com ele, saiu também toda a comissão técnica.

A diretoria do Barueri irá definir o novo técnico apenas depois do final da Série B. Nas últimas duas rodadas do campeonato, o time será comandado por Ari Mantovani e Evandro Guimarães, que trabalham nas categorias de base do clube.

O próximo jogo do Barueri será no sábado, quando visita o Criciúma. Depois, já pela última rodada da Série B do Brasileiro, marcada para o dia 26 de novembro, o time paulista recebe o rebaixado Salgueiro.