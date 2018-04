Barueri diz que ainda não acertou com Marcos Assunção A diretoria do Barueri negou nesta quinta-feira que tenha fechado com o volante Marcos Assunção. Embora o jogador tenha confirmado o acerto por meio de sua assessoria de imprensa na quarta-feira, o presidente Walter Sanchez deu uma nova versão sobre o caso. Segundo ele, o atleta mantém a forma no clube e pode ainda fechar com a equipe, mas ainda não foi confirmado.