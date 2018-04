Barueri diz que desconhece propostas por Fernandinho Mesmo tendo assinado um novo contrato com o Barueri na última segunda-feira, válido por três anos, o atacante Fernandinho segue na lista de reforços de Cruzeiro e Palmeiras para 2010. Tudo graças à empresa Traffic, que comprou os direitos do jogador e os repassou ao próprio Barueri. Mas a diretoria do time paulista disse desconhecer as propostas e pediu o fim das especulações.