Barueri diz que manutenção na elite é a meta no ano O elenco do Barueri tem no jogo contra o Cruzeiro a oportunidade de seguir em busca da manutenção por mais uma temporada na elite do Campeonato Brasileiro. O time paulista já esqueceu a derrota na última rodada diante do Avaí. Segundo o presidente interino do clube, Marcos Antônio de Almeida, o objetivo é vencer o time mineiro neste sábado, na Arena Barueri, pela 26.ª rodada.