Barueri e Bragantino vencem na abertura da Série B

Sem o grande favorito Corinthians e com o primeiro duelo entre equipes paulistas, a Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira à noite. Em campo, os mandantes tiveram um desempenho apenas razoável. Se por um lado Barueri e Bragantino, em casa, venceram Gama e Santo André, respectivamente, por outro o Brasiliense ficou no empate contra o Marília e o Paraná foi derrotado pelo Avaí. Veja também: Campeonato Brasileiro 2008 - Série B - Classificação Um dos rebaixados no Brasileirão do ano passado, o Paraná começou sua caminhada na segunda divisão com derrota. Diante de sua torcida, no Estádio Durival de Brito, perdeu para o Avaí, por 1 a 0, deixando o campo sob os protestos de sua torcida. A vantagem dos catarinenses foi conseguida no primeiro tempo, com Jeff Silva, autor do primeiro gol da Série B desta temporada. No alçapão da Boca do Jacaré, o Brasiliense esteve duas vezes à frente no placar, mas deixou o Marília alcançar o empate por 2 a 2, no final, num placar justo. Dimba marcou os dois gols do Jacaré, um deles de pênalti, e já desponta como candidato à artilharia. Pelo time paulista, fizeram Ricardinho e Júlio César, de falta. Melhor mandante do Campeonato Paulista, o Barueri confirmou o seu favoritismo e derrotou o Gama na sua estréia. O placar de 2 a 0 foi conseguido apenas no segundo tempo, com gols do meia Guaru e do atacante Fernando. No fim, o time de Brasília ainda teve dois expulsos - Tiaguinho e Émerson - no tempo normal e o experiente Fernando Diniz, expulso no final do jogo por reclamação ao trio de arbitragem. Sem poder jogar no Marcelo Stefani, o Bragantino aproveitou mesmo o gramado do Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Santa Bárbara D’Oeste, e venceu o Santo André por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo volante César Gaúcho, de cabeça. A primeira rodada será completada, neste sábado, com seis jogos, sendo um deles à noite. A briga dos 20 participantes é para ficar entre os quatro primeiros colocados e garantir o acesso à Série A, em 2009. Confira os resultados e jogos da 1.ª rodada: Sexta-feira Brasiliense 2 x 2 Marília Bragantino 1 x 0 Santo André Barueri 2 x 0 Gama Paraná 0 x 1 Avaí Sábado 16h Corinthians x CRB São Caetano x Ponte Preta Ceará x Juventude Bahia x Fortaleza Criciúma x América-RN 20h30 ABC x Vila Nova