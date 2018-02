Barueri e Comercial avançam na Copa FPF Comercial e Grêmio Barueri são os dois primeiros classificados para as semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), que dá vaga ao campeão para a Copa do Brasil de 2006 e também classifica o vice para a Série C do Brasileiro do ano que vem. O Grêmio Barueri venceu a Ferroviária por 3 a 0, neste sábado à tarde, em Barueri. E se classificou, pois tinha perdido por 2 a 0 na partida de ida, em Araraquara. Os gols do Grêmio Barueri, recém-promovido para a Série A2 do Paulista, foram marcados por Pedrão, Nilton e Éverton. Agora, o time espera o vencedor do confronto entre Eco-Osasco e Rio Claro, que se enfrentam neste domingo. No Estádio Palma Travassos, também neste sábado, o Comercial empatou com o Nacional por 1 a 1. Com isso, o time de Ribeirão Preto avançou porque no jogo de ida ficou no 1 a 1 - tinha a melhor campanha e jogava por dois resultados iguais. Agora, na próxima fase, vai enfrentar Noroeste ou Botafogo.