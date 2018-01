Barueri e Itararé empatam na Série B2 O Grêmio Barueri não conseguiu se aproximar muito dos dois primeiros colocados do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, neste domingo quando apenas empatou, fora de casa, por 2 a 2, com o Itararé. O Jalesense lidera com 20 pontos, um a mais que o Águas de Lindóia. O Barueri tem 15, em tterceiro lugar. Outro jogo foi realizado neste domingo à tarde. Num jogo de muitos gols, o Joseense venceu o Pirassununguense por 5 a 3. A décima rodada tinha começado sábado com duas goleadas. Em casa, o Jalesense atropelou o Serra Negra, por 6 a 1, enquanto o Águas fez 4 a 1 no Elosport. Confira os resultados da rodada: Joseense 5 x 3 Pirassununguense, Itararé 2 x 2 Grêmio Barueri, Jalesense 6 X 1 Serra Negra e Águas de Lindóia 4 X 1 Elosport. Classificação: 1) Jalesense 20; 2) Águas de Lindóia 19; 3) Grêmio Barueri 15; 4) Joseeense 12; 5) Elosport, Pirassununguense e Itararé 11; 8) Serra Negra 9 pontos.