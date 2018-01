Barueri e Ituano contratam técnicos para Série B do Brasileiro Barueri e Ituano definiram seus técnicos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a partir de maio. O time da Grande São Paulo optou por Ruy Scarpino, enquanto a equipe de Itu escolheu Leandro Campos. Esta será a primeiro vez que o Barueri vai disputar a Série B. ?O Ruy tem o perfil do nosso clube e da Série B?, justificou o presidente Walter Sanches, que vai apresentar o técnico a seus comandados nesta terça-feira. Ruy Scarpino já dirigiu Ituano e Santo André na Série B, mas nesta temporada acabou sendo rebaixado no Campeonato Paulista no comando do Rio Branco, de Americana. Já Leandro Campos volta ao Ituano pela terceira vez. O ex-zagueiro do Joinville é bastante querido pelos dirigentes do clube. Ele, porém, começou o ano em baixa, participando dos rebaixamentos do Santo André, no Campeonato Paulista, e da Caldense, no Campeonato Mineiro. A Série B do Brasileiro vai ter a participação de oito clubes paulistas. Além de Barueri e Ituano, estarão na disputa: Santo André, São Caetano, Ponte Preta, Marília, Paulista e Portuguesa.