Barueri e Rio Claro passam na Copa FPF Mais dois clubes garantiram suas vagas nas quartas-de-final da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), neste sábado à tarde: Rio Claro e Grêmio Barueri. Em casa, o Rio Claro ganhou novamente do Corinthians por 2 a 1 - mesmo placar verificado no primeiro confronto deste duelo pelas oitavas-de-final, no Parque São Jorge. Desfalcado dos melhores jogadores, que estão com o elenco principal, o time da capital não vencia há sete jogos e não suportou a força do adversário, que tinha melhor campanha na fase anterior e jogava por dois resultados iguais. Na próxima fase, o Rio Claro vai enfrentar ou o EC Osasco ou o Mirassol. Na Grande São Paulo, o Grêmio Barueri venceu o Oeste por 2 a 0, resultado suficiente para se classificar, porque tinha empatado sem gols em Itápolis e também é dono de melhor campanha. O Barueri, agora, pega a Ferroviária, que eliminou o Independente com dois empates sem gols. Ainda neste sábado, Noroeste e Juventus, se enfrentam para decidir mais um classificado. O jogo começa às 20h45. As outras quatro vagas serão definidas neste domingo, com jogos todos às 11 horas: Rio Preto x Nacional, Ituano x Botafogo, Guarani x Comercial e EC Osasco x Mirassol.