Barueri empata com Atlético-PR e vai à Sul-Americana

Em sua primeira participação no Campeonato Brasileiro, o Barueri conseguiu garantir uma vaga na Copa Sul-Americana ao empatar sem gols com o Atlético-PR, neste domingo à tarde, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, pela última rodada da temporada.

O time paulista terminou com 49 pontos, em 11.º lugar, e vai disputar, pela primeira vez, uma competição internacional. Enquanto isso, o representante do Paraná ficou com 48 pontos, em 14.º lugar. Os paranaenses já estavam garantidos na Série A desde a rodada passada, mas não conseguiram a vaga na Sul-Americana.

O jogo foi disputado em Presidente Prudente porque o gramado da Arena Barueri passa por reformas. Pouco menos de 500 torcedores prestigiaram a partida.

Armados no mesmo esquema 3-5-2, os dois times visivelmente se pouparam no primeiro tempo. E as melhores chances de gol saíram em chutes de longa distância. Aos 35 minutos, houve a "parada técnica" com dois minutos destinados à hidratação dos jogadores. O árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro acabou exagerando nos acréscimos, indo até os 53 minutos.

Na volta para o segundo tempo, Antônio Lopes tentou deixar o time paranaense mais ofensivo com as entradas de Renan e Wallyson nas vagas de Bruno Costa e Marcelo, respectivamente. O Barueri, porém, adiantou a marcação e passou a focar as laterais do campo.

O jogo ficou mais aberto e, aos 10 minutos, Flavinho teve a melhor chance de abrir o placar. Ele passou por três adversários e, dentro da área, acertou a trave esquerda de Galatto.

Nessa altura, porém, o Goiás tinha virado o placar em cima do Vitória, resultado que deixava, naquele momento, tanto Barueri como Atlético-PR com vagas na Copa Sul-Americana. O jogo então passou a ser disputado em ritmo de amistoso, mesmo depois que o Vitória conseguiu o empate, o que tirou o Atlético da briga pela sul-americana.

BARUERI 0 x 0 ATLÉTICO-PR

Barueri - Renê; Daniel Marques, Leandro Castán e Xandão; Éder, Márcio Hahn (Cléverson), Paulão, Thiago Humberto (Willian) e Márcio Careca; Flavinho (Henrique) e Val Baiano. Técnico: Luís Carlos Goiano.

Atlético-PR - Galatto; Manoel, Rodolfo e Fransérgio; Bruno Costa (Renan), Alex Sandro, Wesley, Netinho (Patrick) e Márcio Azevedo; Marcinho e Marcelo (Wallyson). Técnico: Antônio Lopes.

Cartões amarelos - Leandro Castãn (Barueri); Rodolfo e Fransérgio (Atlético-PR).

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP).