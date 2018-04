Barueri ganha em casa e tira Goiás do G-4

O Barueri ganhou do Goiás por 3 a 1, na noite deste domingo, na Arena Barueri, pela 24.ª rodada do Brasileirão. A derrota fora de casa tirou o time goiano do G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato: parado nos 39 pontos, foi ultrapassado pelo Atlético-MG e aparece agora em quinto lugar.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Para o Barueri, a vitória deste domingo serviu como reabilitação após a derrota para o líder Palmeiras na rodada passada do campeonato. Agora, o time paulista soma 36 pontos, na oitava colocação, e também se aproxima da luta por uma vaga no G-4, que classifica para a Libertadores de 2010.

Os dois times começaram o jogo no ataque. Assim, os gols não demoraram para sair. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo Márcio Careca abriu o placar para o Barueri após receber passe de Flavinho. Mas o Goiás reagiu aos 14, quando o lateral-direito Vitor deu bonito drible em Everton e chutou forte: 1 a 1.

Depois disso, as duas equipes diminuíram o ritmo. Assim, saiu apenas mais uma boa chance de gol no restante do primeiro tempo. Foi do Barueri, aos 23 minutos, num lance em que Thiago Humberto acertou um chute de virada para a defesa do goleiro Harlei. O Goiás, por sua vez, pouco ameaçou.

No segundo tempo, o Barueri utilizou a velocidade para chegar à vitória. Aos 34 minutos, Thiago Humberto tabelou com Márcio Careca e chutou para marcar 2 a 1. Depois disso, o técnico Hélio dos Anjos tentou colocar o Goiás no ataque, tirando o zagueiro Valmir Lucas para a entrada do atacante Bruno Meneghel.

Mas, com essa mudança, o Goiás abriu espaço para o contra-ataque do Barueri. Assim, os donos da casa conseguiram ampliar aos 43 minutos, com o atacante Basílio, definindo a vitória por 3 a 1.

BARUERI 3 X 1 GOIÁS

Barueri - Renê; Xandão, André Luís e Leandro Castán; Marcos Pimentel (Bruno Ribeiro), Ralf, Everton, Thiago Humberto e Márcio Careca; Flavinho (Basílio) e Val Baiano (Emiliano). Técnico - Diego Cerri

Goiás - Harlei; Ernando, Leandro Euzébio e Valmir Lucas (Bruno Meneghel); Vítor, Amaral, Everton, Fernandão (Léo Lima) e Júlio César; Felipe e Iarley. Técnico - Hélio dos Anjos

Gols - Márcio Careca, aos 11, e Vitor, aos 14 minutos do primeiro tempo; Thiago Humberto, aos 34, e Basílio, aos 43 minutos do segundo tempo

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL)

Cartões amarelos - Ernando, Felipe, Amaral, Márcio Careca, Everton e André Luís

Renda - R$ 27.360,00

Público - 2.276 pagantes

Local - Estádio Arena Barueri, em Barueri