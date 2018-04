Barueri garante permanência de interino até 22.ª rodada A derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR, sofrida neste domingo, em Curitiba, não mudou os planos da diretoria do Barueri. Segundo o presidente Marcos Antônio de Almeida, o técnico interino Diego Cerri permanece no comando da equipe pelo menos até a partida contra o Corinthians, em Barueri, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.