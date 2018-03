Barueri goleia e lidera Paulista B2 Líder do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, o Grêmio Barueri foi o grande destaque da quarta rodada, disputada neste domingo, quando venceu o Jabaquara, por 3 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. O Barueri lidera o Grupo 2 com 10 pontos, seguido pelo Itararé, com nove. Pelo Grupo 1, o Serra Negra assumiu a liderança, com nove pontos, após vencer o Radium, por 3 a 2, em Mococa. O Águas de Lindóia é vice-líder, com oito. Confira os resultados da quarta rodada: Grupo 1 - Guaçuano 1 X 1 Lençoense, Pirassununguense 3 X 1 Jalesense, Águas de Lindóia 1 X 1 Penapolense, Radium 2 X 3 Serra Negra. Grupo 2 - Guarujá 1 X 5 Joseense, Jabaquara 0 X 3 Grêmio Barueri, Campo Limpo 0 X 3 Itararé e Campinas 3 X 1 Elosport. Paulista B3 - Pelo Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão, os resultados foram normais. O destaque ficou para a vitória do Prudentino sobre o Tanabi, por 4 a 2. O time de Presidente Prudente lidera o Grupo 1, com nove pontos. No Grupo 2, Jacareí e Itapetininga dividem a ponta, com sete pontos cada. Confira os resultados da terceira rodada: Força de Caieiras 1 x 0 São Vicente, Assissense 1 x 2 Votuporanga, Santacruzense 1 x 0 Ranchariense, Prudentino 4 x 2 Tanabi, Taboão da Serra 0 x 2 Itapetininga e Ginásio Pinhalense 0 x 3 Jacareí.