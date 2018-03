Barueri goleia o Noroeste e se sagra campeão do Interior

O Barueri fez valer o mando de campo e, neste sábado, conquistou o Título do Interior do Paulistão 2008 em grande estilo. O time da Grande São Paulo recebeu e goleou o Noroeste por 4 a 0, na Arena Barueri, encerrando sua participação como melhor mandante da competição - venceu nove vezes, perdeu uma e empatou apenas uma, em 11 jogos disputados. Pela conquista deste final de semana, o Barueri recebe o prêmio de R$ 250 mil, oferecido pela Federação Paulista de Futebol. Já o Noroeste amargou seu segundo vice-campeonato seguido, uma vez que perdeu a decisão do título em 2007 para o Guaratinguetá. BARUERI 4 Renê; Leandro , Ávalos e Renato Santos; Marcos Pimentel, Rodrigo Pontes , Leanderson (Júlio César), Guaru (Amaral ) e Guigov ; Thiago Humberto e Alberto (Fernando). Técnico: Emerson Ávila NOROESTE 0 Fabiano; Alexandre Luz , Bonfim (Gilsinho) e Éder Monteiro; Edylton (Danilo Dias), Alexandre , Marcelo Santos, Luciano Bebê e Giovanni; Vandinho (Borebi) e Leandrinho. Técnico: Márcio Bittencourt Gols: Guaru, aos 9 minutos do primeiro tempo; Fernando, aos 25 e aos 43, e Guigov, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rodrigo Braghetto Renda: Não disponível Público: 13.955 pagantes Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP) O Barueri entrou em campo tranqüilo, por já ter conseguido a vitória na primeira partida, em Bauru, por 2 a 1. Podendo até perder por um gol de diferença, o time da casa se defendeu bem nos primeiros minutos e atacou apenas quando tinha espaço. Aos nove minutos, em seu único ataque perigoso no primeiro tempo, o Barueri fez o primeiro gol do jogo. Alberto ajeitou de costas para Guaru, que, de primeira, acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Fabiano. No segundo tempo, os donos da casa fizeram mais três gols. Aos 25 minutos, Fernando fez o seu gol na saída do goleiro. Aos 42, novamente Fernando acertou um chute forte de fora da área. Dois minutos depois, Guigov recebeu sozinho na grande área e soltou a bomba. A goleada carimbou o título.