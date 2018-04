Barueri, Inter de Limeira e Lusa avançam na Copa SP

Jean, Danilo e Nilson, todos com dois gols, foram os destaques da goleada da Portuguesa. Smaily e Lucas também marcaram. Com o resultado, a Lusa chegou aos sete pontos no Grupo V. A equipe ainda pode ser ultrapassada na classificação da chave pelo Goiás, mas mesmo assim avançará, já que a campanha é suficiente para o time garantir uma das vagas com um dos nove melhores segundos colocados.

Em Limeira, pelo Grupo C, a Internacional empatou com o Internacional de Porto Alegre por 2 a 2 e também se classificou. Com sete pontos, o clube paulista ficou na liderança da chave. Já o time gaúcho, eliminado, terminou sua participação em terceiro lugar, com apenas quatro pontos.

O Barueri foi outro time paulista que passou à segunda fase. Em Capão Bonito, o clube paulista fez 2 a 1 no eliminado Marília, do Maranhão e chegou aos sete pontos, garantindo a primeira colocação do Grupo B.

Confira os resultados dos jogos já disputados neste domingo:

Grupo B

Marília (MA) 1 x 2 Barueri (SP)

Grupo C

Internacional (SP) 2 x 2 Internacional (RS)

Grupo D

Vilavelhense (ES) 0 x 5 Ponte Preta (SP)

Grupo E

Funorte (MG) 0 x 4 Rio Preto (SP)

Grupo J

Juventude (RS) 2 x 1 Vila Nova (GO)

Grupo K

Araguaina (TO) 0 x 2 Vila Aurora (MT)

Grupo L

Americano (MA) 1 x 5 São Caetano (SP)

Grupo M

Paraibano (PB) 1 x 1 Sertãozinho (SP)

Grupo P

Comercial (MS) 1 x 4 ABC (RN)

Rio Claro (SP) 3 x 2 Santos (SP)

Grupo Q

União Barbarense (SP) 5 x 5 Ceará (CE)

Grupo V

Roraima (RR) 0 x 8 Portuguesa (SP)

Grupo X

Piauí (PI) 6 x 4 Desportiva (ES)

Nacional (SP) 2 x 2 Botafogo (RJ)