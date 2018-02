Barueri larga na frente no Paulista B1 O Grêmio Barueri comprovou seu favoritismo e venceu o Linense fora de casa por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1. Nesta fase os oito times se enfrentam em turno e returno, com os quatro primeiros colocados ascendendo à Série A3 em 2005. O time da casa sentiu o baque logo aos sete minutos, quando o goleiro Martins chutou a bola nas costas de Rafael e acabou marcando o gol contra. "Eu sei que o time ficou abatido por causa daquele gol, por minha culpa. Estou muito chateado", lamentou o goleiro ao final do jogo. Todos os gols saíram no primeiro tempo, com Alex ampliando aos 12 minutos, Fábio descontou aos 23, mas Ivan fechou o marcador aos 37 minutos. Os demais jogos da primeira rodada da fase final acontecem no domingo: Jalesense x ECUS-Suzano; Palestra x Ferroviária e Santa Ritense x Monte Azul.