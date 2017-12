Barueri lidera Grupo 4 da Copa FPF Com uma vitória expressiva sobre o são Paulo, por 3 a 1, no Morumbi, o Grêmio Barueri assumiu a liderança isolada do grupo 4 da Copa Federação Paulista de Futebol, neste domingo, quando foi completada a oitava rodada da primeira fase. Os líderes dos outros três grupos mantiveram suas posições. O Barueri chegou aos 14 pontos, um a mais do que o Juventus que sábado fez 3 a 1 no ECO-Osasco, terceiro, com 12 pontos. O Santos chegou aos 10 pontos após vencer a Internacional, em Limeira, sábado. Os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar à segunda fase. No Grupo 1, Comercial e Rio Claro continuam dividindo a liderança, agora com 15 pontos cada. O Rio Claro, à tarde, venceu o XV de Piracicaba, por 3 a 0. O Comercial fez 2 a 0 na Matonense, pela manhã. Mesmo empatando em casa, em 1 a 1, com o Noroeste, o Rio Preto continua na ponta do grupo 2, agora, com 14 pontos, um a mais do que o Oeste, que venceu por 3 a 0 o Marília, em Itápolis. Pelo Grupo 3, sábado, o Corinthians B empatou em 1 a 1 com a Portuguesa, mas lidera isolado, com 17 pontos e com a melhor campanha da competição. Confira os resultados da oitava rodada: Sábado - Corinthians 1 x 1 Portuguesa; Juventus 3 x 1 ECO-Osasco e Inter de Limeira 0 x 3 Santos. Domingo - Matonense 0 x 2 Comercial; Independente 2 x 2 Ituano; Rio Preto 1 x 1 Noroeste; Bragantino 3 x 0 Guarani; São Paulo 1 x 3 Grêmio Barueri; Sertãozinho 0 x 1 Botafogo; Rio Claro 3 x 0 XV de Piracicaba; Araçatuba 1 x 3 Taquaritinga e Oeste 3 x 0 Marília. Classificação: Grupo 1 - 1.º - Comercial, 15 (5 vitórias); 2.º - Rio Claro, 12 pontos (4 vitórias); 3.º - Ferroviária, 10 (saldo de gols 5); 4.º - Botafogo, 10 (saldo de gols -5); 5.º - XV de Piracicaba, 8; 6.º - Sertãozinho, 6; 7.º - Matonense, 3. Grupo 2 - 1.º - Rio Preto, 14; 2.º - Oeste, 13; 3.º - Noroeste, 11; 4.º - Mirassol, 10; 5.º - Taquaritinga, 9; 6.º Marília, 5; 7.º - Araçatuba, 4. Grupo 3 - 1.º - Corinthians, 17 pontos; 2.º - Guarani, 12 (4 vitórias); 3. - Ituano, 12 (3 vitórias); 4.º - Independente, 10; 5.º - Portuguesa, 7; 6.º - Bragantino, 6; 7.º - Bragantino, 3. Grupo 4 - 1.º - Grêmio Barueri, 14; 2.º - Juventus, 13; 3.º - ECO-Osasco, 12; 4.º - Santos, 10; 5.º - Nacional, 8; 6.º- Internacional, 5; 7.º - São Paulo, 4.