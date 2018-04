Barueri marca no fim e arranca empate com Sertãozinho

Em sua estreia no Campeonato Paulista, o Barueri arrancou um empate por 1 a 1 com o Sertãozinho, um dos caçulas da competição, na manhã deste domingo, no Estádio Frederico Dalmazzo, em Sertãozinho. O gol que evitou a derrota dos visitantes foi marcado aos 42 minutos do segundo tempo, por William.

O resultado decepcionou o time da casa, que levou o empate após perder seguidas chances de gol na etapa final da partida. Dessa forma, os dois times somaram o primeiro ponto na tabela, dividindo a quinta colocação com Ponte Preta e Santo André, que empataram no sábado, também por 1 a 1.

Neste domingo, o Barueri começou no ataque e ameaçava a zaga adversária com frequência, principalmente em cobranças de falta de Marcos Assunção. Mas foi o Sertãozinho quem abriu o placar, logo no seu primeiro ataque. Léo Mineiro pegou rebote após chute de Thiago Silvy, bateu cruzado e Washington completou para as redes aos 7 minutos.

Motivado pelo gol, o Sertãozinho foi para cima e criou boas oportunidades para ampliar o placar. Mas, nos minutos finais, o Barueri iniciou forte pressão e foi premiado aos 42 minutos. William recebeu cruzamento e cabeceou da entrada da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, calando a torcida local.

Na segunda rodada do Paulistão, o Sertãozinho vai enfrentar a Portuguesa, na quarta-feira, às 16 horas, na Arena Barueri. Já o Barueri jogará na quinta-feira, contra o Palmeiras, às 21 horas, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.

SERTÃOZINHO 1 X 1 BARUERI

Sertãozinho - Luiz Henrique; Ricardo Lopes, Pablo, Erivelton e João Paulo; Adoniram, Everton (Jefferson), Marcos Vinicius e Washington (Harison); Thiago Silvy (Valdir) e Léo Mineiro. Técnico: Márcio Araújo

Barueri - Márcio; Éder, Daniel Marques, Diego e Jefferson; Marcelo Oliveira (João Vítor), Anderson (Wesley), Marcos Assunção e William José; Carlos Eduardo (Ji-Paraná) e Flavinho. Técnico: Vinícius Eutrópio

Gols - Washington, aos 7 minutos do primeiro tempo. William, aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Everton, Thiago Silvy, Harison (Sertãozinho); Marcos Assunção, Anderson e Eder (Barueri)

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Público e renda - Não divulgados

Local - Estádio Frederico Dalmazzo, em Sertãozinho (SP)