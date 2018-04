Barueri oficiliza pedido à FPF para transferir sede

O Barueri oficializou nesta quinta-feira o pedido para transferir a sede do time para a cidade de Presidente Prudente. O clube, que já ganhou a aprovação do município, espera uma resposta da Federação Paulista de Futebol (FPF) para selar a mudança.

"O Barueri solicitou junto à Federação Paulista de Futebol que mudássemos os nossos mandos de campo. Agora a gente espera o retorno da entidade. Mas a prefeitura de Presidente Prudente já liberou o campo e garantiu todos os laudos", explicou o presidente do Barueri, Marco Antônio Almeida.

O clube já está realizando a pré-temporada na cidade do interior paulista. Segundo o dirigente, não há condições para o time treinar no CT de Barueri. O único problema que ainda ronda esta mudança é uma solução para os torcedores. A diretoria do Barueri ainda não discutiu o assunto.

"Não discutimos nada em relação ao torcedor. Temos poucos seguidores, mas ainda não pensamos em nada. Vamos ver uma solução", finalizou Marco Antônio Almeida. A briga entre clube e prefeitura se arrasta desde o meio do ano passado. O prefeito Rubens Furlan deixou de contribuir com o clube e as duas partes romperam.

Agora cogita-se a possibilidade do Barueri mudar sua sede para Presidente Prudente e a cidade de Barueri criar um novo clube. O Barueri estreia no Paulistão contra o Sertãozinho, fora de casa, no dia 17 de janeiro, às 11 horas.