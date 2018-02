Barueri pega Guaratinguetá em busca dos primeiros pontos Jogando pela primeira vez em casa neste Campeonato Paulista, o Grêmio Barueri espera conquistar seus primeiros pontos nesta quarta-feira, quando recebe o Guaratinguetá no Estádio Vila Porto, em Barueri, na Grande São Paulo. O jogo começa às 19h30 e é válido pela terceira rodada da competição. Na estréia, o Grêmio Barueri foi mandante, mas jogou com o Santos no Palestra Itália, em São Paulo. Depois, na rodada passada, enfrentou o Paulista em Jundiaí. Como perdeu as duas vezes, ainda não somou pontos e está em 16.º lugar no campeonato. Em relação ao time, o técnico Marcelo Vilar irá realizar algumas alterações e ainda tem várias dúvidas. É na defesa que começam as mudanças. Marcelo Batatais e Dão vão formar uma dupla de zaga. Já o meia Luciano Gigante pode dar seu lugar para Ivan. E no ataque, a única coisa certa é a presença de Marciano: Pedrão e Thiago Umberto brigam pela outra vaga. Já o Guaratinguetá, outro time que subiu para a primeira divisão, soma três pontos no campeonato, em 12.º lugar, após a vitória sobre o Marília na rodada passada. O treinador Carlos Rabelo foi obrigado a mexer no time. Carlinhos e Michel estão contundidos e são desfalques. Os substitutos são Tobi e Nenê Miranda, respectivamente. O outro problema é a ausência de Rocha. O jogador está gripado e novamente fica fora do time. Ficha técnica: Grêmio Barueri x Guaratinguetá Grêmio Barueri - Gilson; Edylton, Batatais, Dão e Bosco; Júlio, Bilinha, Nenê Miranda e Ivan; Marciano e Pedrão (Thiago Umberto). Técnico: Marcelo Vilar. Guaratinguetá - Edson Bastos; Tobi, Rafael Pedro e Jeci; Giovani, Magal, Alê, Nenê e Galego; Sandro Goiano e Alexandre Pedalada. Técnico: Carlos Rabelo. Árbitro - Kleber José de Melo. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP). Horário - 20h30.