Barueri pode estrear quatro reforços contra Palmeiras

O técnico Vinícius Eutrópio tem a esperança de que o goleiro Geovani, os zagueiros Denis e Paulão e o atacante Tadeu possam ficar à disposição para a partida. Para isso, a diretoria do clube já trabalha na regularização dos atletas.

Mesmo que eles não estreiem, contudo, Eutrópio já projeta uma evolução para seu time com relação ao empate por 1 a 1 com o Sertãozinho, no domingo.

"Não sei com quem poderei contar no jogo contra o Palmeiras, mas os jogadores estão empenhados em fazer uma grande partida. A equipe ainda está em formação e o entrosamento ideal virá no decorrer da competição", disse.