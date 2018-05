Barueri reafirma racha com prefeitura e admite mudança

A temporada de 2010 reserva as disputas do Campeonato Paulista, da Copa Sul-Americana e do Brasileiro para o Barueri. Em seu 20.º ano de profissionalismo, porém, o clube vive uma crise existencial. O prefeito da cidade, Rubens Furlan, confirmou que não dará mais apoio financeiro ao Barueri, que cogita mudar sua sede para não se prejudicar no que promete ser o principal ano de sua curta história.

"Recebi um ofício ontem de tarde [segunda-feira] dizendo que poderíamos usar o CT da cidade apenas por seis meses. Eu pedi a concessão por um ano, mas o prefeito vetou. Ele está montando um novo time na cidade, que vai se chamar Esporte Clube Barueri", explicou nesta terça Walter Sanchez, presidente do Barueri.

O dirigente garantiu que não tem a intenção de mudar de cidade, mas já tem um plano B para caso não tenha condições de continuar na Grande São Paulo.

"A intenção do clube é ficar aqui em Barueri, mas estou tendo dificuldades para tocar as categorias de base. Vamos buscar outros parceiros econômicos. Não quero me mudar, mas o clube tem que seguir sua vida", disse o cartola, que pretende resolver o imbróglio em breve. "Vou ter uma reunião com o secretário de esportes da cidade para ver o que fazer", confirmou.

Sobre possíveis sedes, Walter Sanchez citou Presidente Prudente como a favorita, até mesmo pelo contato com a prefeitura. "Fomos para Prudente há duas semanas e fomos muito bem recebidos. Mas vamos ver. Eu quero ficar, mas preciso ter condições de trabalhar."

Além de resolver este problema, o Barueri precisa montar um novo time para disputar o Campeonato Paulista, a partir de janeiro. Vários jogadores, como o goleiro Renê, os zagueiros Xandão e André Luís, o lateral Márcio Careca, o volante Ralf, o meia Thiago Humberto e o atacante Fernandinho, já deixaram o clube.

"Perdemos um time inteiro, mas vamos anunciar novas contratações em breve", garantiu o presidente do clube.