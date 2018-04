Barueri reforça defesa para duelo entre melhores ataques

O Goiás, após o empate em casa com o Coritiba, ocupa a quarta colocação com 39 pontos, seis a mais que o Barueri. Após a derrota sofrida para o Palmeiras, no último final de semana, o time paulista busca a reabilitação.

O Barueri contará com o lateral-esquerdo Márcio Careca e o zagueiro Xandão, que cumpriram suspensão automática. Eles assumem as vagas de Bruno Ribeiro e Daniel Marques, respectivamente. Por outro lado, o atacante Otacílio Neto recebeu o terceiro cartão amarelo e deixa de ser opção no banco de reservas.

O goleiro Renê será homenageado pela diretoria pelos 100 jogos disputados pelo clube. Antes do início da partida, ele será presenteado com uma placa agradecendo os serviços prestados e uma camisa do Barueri com o número 100 às costas. Renê completou a marca no empate com o Corinthians, na 22.ª rodada.