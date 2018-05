Barueri rejeita proposta do Botafogo por Ewerton

"O Botafogo fez uma oferta, que de imediato foi descartada. Agora, fez uma contraproposta. Não existe uma prioridade neste caso, porque o Fluminense fez uma consulta e outros clubes também estão interessados", afirmou o presidente, que também tenta resolver o futuro do zagueiro Diego, emprestado ao Botafogo até o fim de dezembro.

Se deixar o Barueri, Ewerton será o oitavo titular a ir embora desde o fim do Campeonato Brasileiro. O goleiro Renê foi para o Atlético Mineiro, o lateral Márcio Careca mudou-se para o Vasco, o volante Ralf assinou por três anos com o Corinthians e o meia Thiago Humberto acertou com o Internacional. Já os zagueiros André Luís, Xandão e o atacante Fernandinho devem ser apresentados em breve pelo São Paulo.