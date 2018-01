Barueri rouba liderança do Palmeiras B Depois de 15 rodadas, o Palmeiras B perdeu a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3. O time da capital voltou a perder, desta vez para o Mauaense, por 2 a 1, enquanto o Grêmio Barueri confirmou seu favoritismo ao vencer o São José, por 3 a 0. Depois destes jogos, o time de Barueri chegou aos 35 pontos, dois a mais do que o Palmeiras, agora vice-líder. No Grupo 1, o XV de Piracicaba é líder, com 27 pontos, mesmo tendo folgado. A surpresa da rodada foi o empate em casa do Itararé com o EC Osasco por 2 a 2, respectivamente, terceiro e quarto colocados. Quem parece ter jogada a toalha é o Taboão da Serra, lanterna com seis pontos, que em casa acabou goleado por 5 a 0, pelo Primavera (oitavo, com 15 pontos). O vice-líder, o XV de Jaú, empatou em casa por 2 a 2 com o Jaboticabal, que tenta fugir da rabeira. Em franca recuperação, o Votuporanga, em casa, venceu o Independente por 2 a 1. Monte Azul e Barretos empataram por 1 a 1. A zebra da tarde aconteceu em Rio Claro, onde o time da casa perdeu para a Ferroviária, por 1 a 0. Nesta fase, os clubes se enfrentam em dois turnos dentro do próprio grupo. Os quatro primeiros colocados chegam à segunda fase, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os resultados da 15.ª rodada: Votuporanga 2 x 1 Independente; Monte Azul 1 x 1 Barretos; XV de Jaú 2 x 2 Jaboticabal; Taboão da Serra 0 x 5 Primavera; Ecus 2 x 1 São Vicente; Mauaense 2 x 1 Palmeiras B; Rio Claro 0 x 1 Ferroviária; Itararé 2 x 2 EC Osasco; e Grêmio Barueri 3 x 0 São José. Classificação - 1.ª fase: Grupo 1: 1.º - XV de Piracicaba, 27 pontos; 2.º - XV de Jaú, 24; 3.º - Rio Claro, 21 (5 gols de saldo); 4.º - Monte Azul, 21 (2 gols de saldo); 5.º - Ferroviária, 15 (4 vitórias); 6.º - Independente, 21 (3 vitórias); 7.º - Votuporanga, 14 (-4 gols de saldo); 8.º - Barretos, 14 (-6 gols de saldo); e 9.º - Jaboticabal, 12. Grupo 2: 1.º - Grêmio Barueri, 35 pontos; 2.º - Palmeiras B, 33; 3.º - Itararé, 27; 4.º - EC Osasco, 23; 5.º - São Vicente, 21; 6.º - São José, 18; 7.º - Ecus, 16; 8.º - Primavera, 15; 9.º - Mauaense, 8; 10.º - Taboão da Serra, 6.