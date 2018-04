Barueri supera Rio Claro na 1.ª vitória em Prudente

O Barueri conquistou, neste sábado, sua primeira vitória após confirmar a mudança de sede. Na tarde deste sábado, o time - agora mandando os seus jogos em Presidente Prudente - venceu o Rio Claro, por 3 a 2, no Estádio Eduardo José Eduardo Farah, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Os gols do jogo foram de Marcos Assunção, duas vezes, e Tadeu para o Barueri. Osny fez os dois para os visitantes. O Barueri chegou aos seis pontos e assumiu a 11.ª colocação, enquanto o Rio Claro conheceu a sua quarta derrota no Paulistão, já que antes havia caído diante de São Caetano, Paulista e São Paulo, e, com apenas três pontos, ocupa a 15.ª posição.

No primeiro tempo, o time da casa abriu o placar aos 11 minutos. Marcos Assunção cobrou falta da entrada da área e mandou a bola no canto direito do gol de Sidney. Depois disso, o Rio Claro dominou e teve muitas chances para empatar, mas faltou pontaria.

Como castigo, o Barueri chegou ao segundo gol em um lance isolado aos 36 minutos. Carlo Eduardo avançou pelo lado esquerdo e serviu o atacante Tadeu, que, dentro da área, apenas arrematou cruzado no canto esquerdo.

No segundo tempo, o Barueri consolidou a vitória aos 15 minutos. Marcos Assunção cobrou falta do lado esquerdo e mandou no meio do gol, encobrindo o goleiro Sidney. O atacante Osny ainda deu esperanças ao torcedor do Rio Claro e marcou duas vezes.

Aos 24 minutos, o atacante tocou de perna esquerda para fazer o primeiro e, quatro minutos depois, marcou de cabeça o segundo gol da equipe.

Pela sexta rodada da competição, os dois times voltam a campo na quarta-feira, às 19h30. O Barueri recebe o Botafogo, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, enquanto o Rio Claro joga diante do Sertãozinho, fora de casa, no Estádio Frederico Dalmazo.

BARUERI 3 X 2 RIO CLARO

Barueri - Márcio; Éder, Paulão, Dênis e Marcelo Oliveira; Marcos Assunção, João Vitor, Wesley (Flavinho) e Carlos Eduardo (Cléverson); Henrique Dias (Anderson) e Tadeu. Técnico: Vinicius Eutrópio

Rio Claro - Sidney; Luciano (Mirandinha), Odair e William Alves; Murilo (Neno), Walker, Rodolfo (David), Adriano e Vinícius; Edu Salles e Osny. Técnico: Paulinho McLaren

Gols - Marcos Assunção, aos 11 minutos, e Tadeu, aos 36 minutos do primeiro tempo; Marcos Assunção, aos 15 minutos, e Osny, aos 24 e aos 28 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra.

Cartões amarelos - Marcos Assunção, Henrique Dias, Éder, Murilo, João Vitor, Márcio e Anderson.

Renda e público - Não divulgados.

Local - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP).