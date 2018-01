Barueri tenta conter euforia na A3 A partir deste final de semana a Série A3 do Campeonato Paulista entra em seu momento mais importante, com o início do returno da segunda fase. Entre os oito times que disputam as quatro vagas - duas em cada grupo - na Série A2 de 2006, o Grêmio Barueri comprovou até agora seu favoritismo: ainda não perdeu pontos (soma nove) e só depende de mais um para garantir seu acesso. E a única preocupação do técnico do time de Barueri, José Carlos Fescina, é com o excesso de euforia. "Precisamos manter a mesma seriedade e respeito aos adversários e esquecer que só nos falta isso", alerta o técnico, invicto junto com o time há 18 jogos, o que reforça ainda mais seu favoritismo. No mesmo grupo, XV de Jaú e Rio Claro, com quatro e três pontos respectivamente, são os mais fortes concorrentes à segunda vaga. A esperança do Rio Claro é justamente uma vitória do Grêmio sobre o XV de Jaú, uma vez que ele enfrentará o São José, no Vale do Paraíba. O curioso é que o Rio Claro perdeu seus dois primeiros jogos. "Estamos vivos e na briga", diz o técnico Paulo Roberto Santos. Já o São José, com apenas um ponto, está em situação muito delicada. A situação do Grupo 3 está mais equilibrada. O Monte Azul assumiu a liderança na última rodada ao vencer pela segunda vez e subir para seis pontos, sendo seguido de perto pelo Palmeiras B (tem cinco pontos e o artilheiro da competição, o atacante Alex Afonso, com 19 gols). O tradicional XV de Piracicaba, com quatro pontos, também briga por uma das duas vagas. Por fora corre o Itararé, que só conquistou um empate nos três jogos. A rodada - Em Piracicaba, o XV recebe o Palmeiras B no primeiro jogo da rodada, sexta-feira à noite. As equipes se enfrentaram na última rodada e empataram por 2 a 2. A outra partida do grupo será entre Monte Azul e Itararé, no sábado, em Monte Azul Paulista. No sábado em São José dos Campos, às 19 horas, o São José recebe o Rio Claro em uma disputa onde o derrotado praticamente dá adeus ao acesso. No jogo do domingo, o Grêmio Barueri tem a primeira chance de garantir a vaga antecipadamente, jogando em casa contra o XV de Jaú, às 10 horas (com transmissão da Rede Vida).