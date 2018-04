Barueri tenta superar o seu trauma como visitante

A preocupação fica ainda maior quando se vê a campanha dos catarinenses jogando em casa. Em 12 jogos, o Avaí perdeu apenas três vezes. Conquistou seis vitórias e três empates. O desempenho positivo do adversário preocupa o Barueri.

"Eles vêm de resultados negativos nos últimos jogos, mas ficaram um bom tempo sem perder (11 partidas). Isto mostra a qualidade da equipe, que tentará mudar a situação", disse o volante Ralf, garantido entre os titulares pelo técnico Diego Cerri.

Para esta partida, porém, Cerri não terá o zagueiro Leandro Castán e o volante Everton, suspensos com três cartões amarelos. Daniel Marques assumirá uma posição na defesa ao lado de Xandão e André Luís, enquanto que João Vítor disputa com Márcio Hahn uma vaga no meio de campo.